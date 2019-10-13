السودان يبدأ ترسيم حدوده مع الجنوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخرطوم بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود. وقال رئيس المفوضية القومية للحدود بجمهورية السودان الدكتور معاذ تنقو إن اللجنة لديها أجندة حسب قرارات المفوضية المشتركة، وستعد كتيبا شاملا عن وصف الحدود المتفق حولها والإجراءات التي يتطلبها بوضع العلامات وأكملها في مسودة كاملة الدراسة، حيث يشمل برنامج عمل الخرائط والعلامات الحدودية والوقت الذي يتطلبه.



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