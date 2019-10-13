الدستورية السورية تطالب بإطلاق المعتقلين في سجون الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت اللجنة الدستورية السورية برئاسة الدكتور يحيي العريضي الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لإطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، والكشف عن مصير المفقودين.

والتقى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الذي وصل إلى الرياض أمس اللجنة الدستورية، وهيئة المفاوضات السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري، الذي أثنى على جهوده، معبرا عن شكره للأمم المتحدة على دورها البناء في الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية آملا أن تستمر تلك الجهود للعمل على البدء ببحث كافة بنود القرار 2254، كما أكد على أن اللجنة الدستورية الممثلة لقوى الثورة والمعارضة ستعمل بإيجابية لتحقيق أهدافها وإنجاز عملها.

بدوره عبر بيدرسون عن شكره للدور الإيجابي الذي أدته هيئة التفاوض مع المبعوث الخاص على مدى الأشهر العشرة الماضية، ومن ثم وضح رؤيته عن قواعد عمل اللجنة أثناء اجتماعها في جنيف واستمع إلى تساؤلات أعضاء اللجنة الدستورية وأجاب عنها بالتفصيل مما خلف ارتياحا في نفوس السائلين والأعضاء عامة.