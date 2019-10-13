شكرا لقرائتكم شاهد المقابلة الكاملة للرئيس الروسي بوتين مع "العربية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مقابلة هي الأولى من نوعها، التقت قناة "العربية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، وتناول اللقاء العلاقات بين الرياض وموسكو، والاعتداء الإرهابي الأخير على منشآت أرامكو النفطية وتأثيره على مستقبل أسواق الطاقة.. كما تطرّقت المقابلة التلفزيونية إلى دور إيران التخريبي في المنطقة وسباق التسلح وتطورات الوضع في سوريا.

وخلال المقابلة، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.

وقال "نحن ننظر إلى العربية السعودية كدولة صديقة لنا"، مؤكداً أن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح.

وأضاف "لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا".

وتابع "إن المملكة تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك. كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن أن نعتبر المملكة العربية السعودية لاعبا ليس إقليميا فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضا، فهي تؤثر على سوق الطاقة العالمية، وبالتالي على سائر الطاقة العالمية".

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اعتداء آرامكو

وتحدث حول الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو وتأثيره على مستقبل أسواق الطاقة قائلاً "بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال"، مشيرا إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم.

وتابع "أنا شخصياً، على اتصال مع قيادة السعودية، بما في ذلك مع ولي العهد، الذي ناقشت معه الحادث، وأخبرته أنه من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين، وأكدت أن هناك من يقف وراء هذا العمل"، مضيفاً "مستعدون للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية".

وقال بوتين أن الرئيس روحاني أكد له أن لا علاقة لإيران بالاعتداءات الإرهابية.

ملف سوريا

وفي الملف السوري، قال الرئيس الروسي "لم يكن ممكنا تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية، وأعبر عن امتناني للملك سلمان وولي العهد لموقفهما البناء من الأزمة السورية".

ولمتابعة المقابلة كاملة اضغط على الفيديو المرفق أعلاه.