نقولا بذكرى 13 تشرين: مستمرون بنضالنا ووحدتنا ومن أجل لبنان الدولة القوية والقادرة

ركّز النائب السابق نبيل نقولا، على أنّ "شهداء 13 تشرين الأول، في حياتهم أعطوا، وفي استشهادهم أدفقوا. ففي ذكراهم أيضًا عزّزوا الإيمان بأجمل الأوطان لأنّهم في الذكرى أحياء".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نبقى من أجل ما حقّقوا أوفياء، ومن أجل ما قدّموا أقوياء. مستمرّون في نضالنا، في وحدتنا وفي عزيمتنا، من أجل ما به نؤمن: لبنان الدولة القويّة، القادرة والعادلة".
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