ابراهيم: بعد تهديد وزير الاقتصاد اضرابنا مفتوح حتى اشعار آخر

أكد نقيب أصحاب الأفران ​كاظم ابراهيم​ "اننا نرفض الكلام عن اننا نبتز الشعب اللبناني، هم يفصلون البلدة على قياسنا ويقولون لنا البسوها"، مشدداً على ان "الاقطاعية انتهينا منها نحن أضربنا حتى إشعار آخر، نحن اشرف الناس بهذا البلد ولا نسمح بأن يقال لنا أننا نبتز".

وفي حديث تلفزيوني له، أشار الى أنه "بعد كلام وزير الاقتصاد وتهديده واتهامه بالإبتزاز الاضراب مفتوح حتى اشعار آخر"، لافتاً الى "اننا نحن محترمون نعمل بالليل والنهار ولا نجلس على كراسينا كغيرنا، دمروا البلد ثم بعد ان وصلوا الى هنا يلقون اللوم علينا".

واكد ان "منوضوع الازمة معنا لا يتوقف على الطحين بل على السكر والخميرة والنايلون والمياه، فنحن نضع آلات لتكرير المياه"، مشددا على ان "الاضراب مفتوح حتى نأخذ حقنا، حقي اريده نحن نعرق وهم يجلسون على كراسيهم".

واكد أن "من حل الأزمة بتأمين الدولار هو الوزير سليم جريصاتي الذي تحدث مع حاكم مصرف لبنان".

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