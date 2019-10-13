بطيش: غدا صباحا سنؤمن الدولار للدفع للمطاحن واذا استمر المشكل سنحرر سوق استيراد القمح

أكد وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ "اننا نريد أن يكون اقتصادنا منتجا للمليارات ولا نريد أن نعتمد على الخارج حتى لا نكون مرتهنين لاحد، نحن فقط نريد الارتهان لشعبنا".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بطيش أن "أصحاب الأفران طلبوا اجتماعا والتقيت بهم الخميس، عند الساعة السادسة والنصف وتوصلت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اكد لي أن الدولارات موجودة، الا انهم قالوا ان مشكلتهم ايضا سعر ربطة الخبز"، مشيراً الى ان "الافران يشتروا من المطاحن بالليرة اللبنانية".

وأشار الى انه "غدا سيتم الاجتماع مع المطاحن اذا المشكلة كانت مع المطاحن فليتم الحديث معهم، وهذا ليس الوقت للتلاعب بلقمة الخبز، فيمكن أن نستورد من الخارج ولا نقبل بالابتزاز، هم ينتظرون هذه اللحظة منذ فترة".

ولفت بطيش الى أن "هامش الربح كبير جدا عند الأفران، لكن نحن تركناه تركناه وتركنا الامور واليوم بظل وضع الدولار، يريدون اعاة النظر بسعر ربطة الخبز، فليسمحوا لنا 138 فرن كشفنا عنهم تبين أنهم يبيعون ربطة الخبز 915 غراما وليس 1000".

وأشار الى أنه "اذا لم يقبلوا المطاحن بالتعامل بالليرة مع الافران فنحن سنستورد الطحين على حساب الدولة، ولكن لن اقبل بالمس بسعر ربطة الخبز".

وأكد انه "غدا صباحا سنؤمن الدولار للدفع للمطاحن واذا استمر المشكل سنحرر سوق استيراد القمح".