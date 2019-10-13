ريفي: باسيل يرد على الحريري كأنه هو رئيس الحكومة وهذا تكريس لأمر واقع إنقلابي

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بعد لقائه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، يردّ على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كأنّه هو رئيس الحكومة وكأنّه يقرّر سياستها، وهذا تكريس لأمر واقع إنقلابي، إذا لم يواجَه، سيطيح مدعومًا بالسلاح بالدستور والمؤسسات".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أخلاقيًّا نقول: تتحدّث عن زيارة لنظامٍ معاقَب دوليًّا وعربيًّا بسبب جرائم الكيميائي، أم لنظامٍ أدانه ​القضاء اللبناني​ بتفحير المسجدين وبمؤامرة ​ميشال سماحة​- عي المملوك، أم عن نظامٍ قتل كمال جنبلاط والشيخ الراحل حسن خالد ورئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري؟".

وتوجّه ريفي إلى باسيل، مشدّدًا على أنّه "إذا كنتَ حليف هذا النظام وإذا كان يحترمك، فليُعد ​النازحين السوريين​ ويضمن حياتهم، وليُعد جنود الجيش الـ622 المخفيّين وليسلّم القضاء المتّهمين في تفجير المسجدين. لكن المكتوب يُقرأ من عنوانه".