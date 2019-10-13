فريق الإنقاذ الجبلي التابع للصليب الأحمر بمركز شبعا حل أولا بمناورة نفذها الصليب الأحمر برياق

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "فريق الإنقاذ الجبلي التابع للصليب الأحمر اللبناني في مركز شبعا رقم 706، حلّ في المرتبة الأولى ضمن المناورة الّتي نفّذها ​الصليب الأحمر اللبناني​ في رياق، بمشاركة مراكز الصليب الأحمر كافّة".

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