أكد وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ "أنني تحدثت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال لي انه لا يوجد ازمة دولار"، مشيراً الى أن "أصحاب الأفران قالوا أن مشكلتهم مع الكلفة، وهدفهم غير المعلن هو تخفيض وزن لقمة عيش الناس وانا لا يمكن ان اقبل بهذا الأمر".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بطيش "أنني لا أحب أن أشهر لكن اذا استمروا كذلك سيكون هناك تشهير، اعلم هوامش الربح لديهم كفاهم ربحا واحتكارا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بطيش: هدف أصحاب الأفران غير المعلن هو تخفيض وزن لقمة عيش الناس ولن اقبل بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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