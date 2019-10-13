تراجُع حدة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا وإلغاء أوامر إجلاء السكان

تراجعت حدّة ​حرائق الغابات​ الّتي تضرب جنوب ​كاليفورنيا​، فيما تمكّن رجال الإطفاء من احتواء نحو نصف أكبر تلك الحرائق.

والحريق الّذي امتدّ بسرعة في وادي سان فرناندو في منطقة ​لوس أنجلوس​ الكبرى، هو الأشد بين حرائق عدّة في أنحاء جنوب كاليفورنيا.

وقد أُلغيت أوامر إجلاء الأهالي السبت، بعدما أجبر 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم. فقد ساهمت درجة حرارة أكثر برودة وتراجع سرعة الرياح في نهاية الأسبوع في تحسّن الوضع، وسمحت للأهالي بالعودة إلى بيوتهم.

يُذكر أنّ الحريق اندلع ليل الخميس وخرج بسرعة عن السيطرة في مدينة سيلمار، تؤجّجه الرطوبة المنخفضة والرياح التي أطلق عليها رياح سانتا آنا. وشارك نحو ألف إطفائي مدعومين بمروحيّات وطائرات تقوم برش المياه والمواد الّتي تمنع امتداد النيران، في جهود إخماد الحريق الّذي أَجبر السلطات على إغلاق العديد من الطرق السريعة. كما أُغلق خط المترو في المنطقة وكذلك المدارس والشركات.