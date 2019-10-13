ماكرون: الهجوم التركي بسوريا يهدد بالتسبب بوضع إنساني لا يمكن تحمله ويجب أن يتوقف

شدّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، على أنّ "الهجوم التركي المستمر على المقاتلين الأكراد في سوريا يُهدّد بالتسبّب بوضع إنساني لا يمكن تحمّله، وبمساعدة تنظيم "داعش" في الظهور مجدّدًا في المنطقة".

وركّز في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، على "أنّنا نريد في شكل مشترك أن يتوقّف هذا الهجوم".

وكانت قد لفتت ميركل إلى "أنّها تحدّثت إلى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ هاتفيًّا، وأبلغته أنّه يجب أن نضع حدًّا لهذا الغزو التركي"، مؤكّدةً أنّ "هناك أسباب إنسانيّة لذلك، ولا يمكننا بعد الآن قبول هذا الوضع ضدّ الأكراد. يجب إيجاد حل آخر قطعًا".

وكانت قد بدأت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، يوم الأربعاء هجومًا واسعًا ضدّ المقاتلين الأكراد في الشمال السوري.