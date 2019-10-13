قيادي بالإدارة الذاتية الكردية: اتفاق مع روسيا يقضي بدخول الجيش السوري إلى عين العرب

أكّد مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا، عصمت شيخ حسن، "توصُّل الإدارة إلى اتفاق مع روسيا يقضي بدخول الجيش السوري إلى مدينة عين العربي (كوباني) الليلة".
ولفت في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إلى "فعلنا ما بوسعنا وطالبنا المجتمع الدولي والجامعة العربية بالحماية، لكن لم يسعفنا أحد، ويجب أن نتّحد نحن الأكراد". وخاطب السكان المحليين قائلًا: "لقد اتّفقنا مع النظام والروس أن يأتوا إلى كوباني، لا تخافوا. ليكن الجميع جاهزين، لا أحد يخرج من منزله كي لا يسرق اللصوص منازلكم، حتّى إذا خرجتم من منازلكم لا تبتعدوا".
وتوقعت الإدارة الكردية أن تنتشر وحدات من الجيش السوري في مدينتي عين العرب ومنبج اللتين تسيطر عليهما "قوات سوريا الديمقراطية" في غضون 48 ساعة.
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