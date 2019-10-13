مقتل خمسة شرطيين في هجوم مسلح في غرب النيجر

كشف مسؤول محلي في منطقة تيلابري في غرب ​النيجر​، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "هجومًا استهدف دورية للدرك في بلدة سنام، أدّى إلى مقتل خمسة منهم"، لافتًا إلى أنّ "المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية واستهدفوا الدورية قرب قرية أباري في اليوم الّذي تُقيم فيه سوقها الشعبيّة".

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم حتآ الآن.

وتنشط جماعات متطرفة و"جهاديّة" بينها تنظيم "داعش" في جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، حيث نفّذت تفجيرات وعمليات قتل وخطف.

ووفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة في أيلول فقد قُتل بين كانون الثاني وآب من العام الحالي، أكثر من 250 مدنيا وخُطف نحو 240 آخرين، بخاصة في مناطق دفة وتيلابري وتاهوا في غرب النيجر.