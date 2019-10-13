وزير الدفاع الأميركي: البنتاغون سيتعاون مع الكونغرس بالتحقيق لعزل ترامب

تعهّد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن "يتعاون "البنتاغون" مع التحقيق الّذي يجريه الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أنّ "وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديمقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلّق بحجب المساعدات العسكريّة الأميركيّة عن أوكرانيا"، مؤكّدًا "أنّنا سنفعل كلّ شيء للتعاون مع الكونغرس".
ويأتي موقف إسبر غداة إعلان "البيت الأبيض" أنّه لن يتعاون مع مجلس النواب الّذي يهيمن عليه الديمقراطيون، معتبرًا أنّ إطلاق إجراءات عزل ترامب، غير شرعيّة وغير دستوريّة.
وكان قد أرسل النواب الديمقراطيون يوم الإثنين الماضي مذكّرات استدعاء لمكتب ميزانية "البنتاغون" و"البيت الأبيض"، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب المساعدات العسكريّة عن أوكرانيا.
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