الأكراد أعلنوا الاتفاق مع دمشق على انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنّه "لكي نمنع ونصدّ الاعتداء العسكري التركي في سوريا، فقد تمّ الاتفاق مع ​الحكومة السورية​ كي يدخل ​الجيش السوري​ وينتشر على طول الحدود السورية التركية، لمؤازرة "​قوات سوريا الديمقراطية​".

ولفتت في بيان إلى أنّ "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل ​الجيش التركي​".