خليل: سنصل الى تفاهم مع اصحاب الأفران يريح البلد بعد لقاء الحريري غدا

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ "أنني اتمنى على نقيب اصحاب الأفران كاظم ابراهيم ان نناقش معه موضوع اضراب الأفران، لنتكلم من موقع واحد، فنحن نقدر ونحترم نقابتهم ودورها الوطني والإحساس بالمسؤولية، نحن شركاء وهناك تحد امام البلد"، مشيراً الى ان "ابراهيم تاريخيا بالعمل النقابي كان دائما بموقع المسؤولية أمام مشاكل البلد وتحدياته، وأتمنى أن يستمر بذات الروحية، لان الناس متوترة تواجه مشاكل معيشية بقدر ما يمكن ان نخفف عنها يجب أن نخفف".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح خليل "انني سأتعاطى بإيجابية نريد أن نرى كيف نعمل على تهدئة التوتر لنصل الى حل، فنحن حريصون على ان يأخذ هذا القطاع حقوقه لإستمراره، وفيما يتعلق بتأمين الدولار للمطاحن وقدرة الافران على البيع بالليرة اللبنانية تواصلت مع رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهناك امكانية بالالتزام أن هذا الامر يتأمن".

وأشار الى أنه "غدا سيعقد لقاء بين نقابة اصحاب الأفران والحريري للبحث اذا كان هناك امكانية لتجنيب البلد الاضراب، فنحن شركاء بحماية وضع البلد واستقراره وتأمين الراحلة للناس القلقين على ما يحصل، وانا ملتزم انه غدا خلال اللقاء مع الحريري والمعنيين والتواصل مع الوزراء سنصل الى تفاهم يريحكم ويريح البلد".

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