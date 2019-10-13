كاتب سعودى يفضح إرهاب أنقرة فى سوريا: أردوغان مجرد أداة بيد الغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب السعودى، فهد ديباجى، الإرهاب التركى الذى يتم ممارسته ضد السوريين، والذى شهد مؤخرا إقدام فصائل موالية لقوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى قتل الناشطة التركية هفرين خلف. وقال الكاتب السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"تركيا تقتل هفرين خلف فالاٍرهاب التركي مستمر ولن يتوقف في ظل الصمت الغربي ". وتابع فهد ديباجى:"هذا التواطؤ الواضح يؤكد أن أردوغان مجرد أداة بيد الغرب لخدمة مشاريعهم في المنطقة". Advertisements كان المرصد السورى، كشف عن جريمة جديدة ارتكبها الفصائل الموالية لقوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وإقدامهم على تنفيذ عمليات إعدام لمدنيين فى الشوارع السورية، فى جريمة جديدة ضد الإنسانية ترتكب فى سوريا.

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