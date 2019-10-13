شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فايقة فهيم تطالب بتطبيق "الزراعة المستدامة" بعد نجاحها عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة في مصر نحو تعزيز وتطبيق سياسة "الزراعة المستدامة"، بعد نجاح تطبيقها في عدد من الدول العالم كألمانيا وكندا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وتحقيقها لنتائج قياسية.

وأشارت "فهيم" فى بيان لها اليوم الأحد إلى أن الزراعة المستدامة تشكل إحدى أهم ممكنات استراتيجيات الأمن الغذائى الشامل لعديد من الدول اليوم وذلك سعيا منها للقضاء على الجوع وتعزيز أمنها الغذائى الوطني، والذى يأتى متوافقًا مع هدف توفير الحماية البيئية.

وأردفت النائبة فايقة فهيم، يعد تطبيق الزراعة المستدامة أفضل الممارسات الزراعية التى تعزز الإنتاج الغذائى الصحى مع الأخذ فى الاعتبار الواجب البيئى أمرًا ضروريا لدعم حركة التنمية المستدامة العالمية.

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ولفتت إلى أن الزراعة المستدامة ترتكز على وفق أفضل النظم العالمية على ركائز التنمية المستدامة الثلاثة وهي: البعد البيئى والبعد الاجتماعى والبعد الاقتصادي، والجدير بالذكر بأن نظام العلامة الزراعية المستدامة الإماراتية يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الركائز، كما يركز على نهج إدارة العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء بحيث يتم توظيف الموارد المتجددة لدعم إنتاج الغذاء.

وونوهت إلى أن الزراعة المستدامة حققت تقدمًا سريعًا فى جميع أنحاء العالم، حيث يواصل عدد متزايد من الدول تبنى هذا النهج الاستراتيجى فى الزراعة.