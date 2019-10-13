شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. "اسكان النواب" تواصل مناقشة قانون البناء الموحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة غداً الاثنين ، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
واتفقت اللجنة خلال إجتماعها اليوم الذي ترأسها وكيلها النائب يسري المغازي، علي أن يتم إرسال التعديلات التي أقرتها علي المواد من 1 إلي 25، بالإضافة إلي المواد 38 إلي المادة 45 لدراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لمناقشتها في إجتماع لاحق.
وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس،لاسيما وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.
ويتضمن القانون، معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً .. "اسكان النواب" تواصل مناقشة قانون البناء الموحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.