شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. "اسكان النواب" تواصل مناقشة قانون البناء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة غداً الاثنين ، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.

واتفقت اللجنة خلال إجتماعها اليوم الذي ترأسها وكيلها النائب يسري المغازي، علي أن يتم إرسال التعديلات التي أقرتها علي المواد من 1 إلي 25، بالإضافة إلي المواد 38 إلي المادة 45 لدراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لمناقشتها في إجتماع لاحق.

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وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس،لاسيما وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.

ويتضمن القانون، معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.