الجيش السوري ينتشر في منطقة منبج لمواجهة العدوان التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
بدأ الجيش السوري عملية انتشار في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي مساء الْيَوْم الأحد.
وقال صدام الحمد من مجلس منبج العسكري إن وحدات من الجيش السوري انتشرت في منطقة ريف منبج الشمالي الغربي في عدد من القرى.
وأكد الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الجيش السوري انتشر إلى جانب نقاط انتشار مجلس منبج العسكري".
وأضاف الحمد بأن القوات السورية تكمل انتشارها خلال الساعات القادمة في منطقة الساجور شمال مدينة منبج".
وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت اليوم أن وحدات من الجيش العربي السوري تتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية".
ويأتي تحرك الجيش السوري إلى منطقة منبج بعد سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة على مناطق واسعة بين مدينتي راس العين وتل ابيض.
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