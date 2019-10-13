بالصور- تدريب معلمي التعليم الفني في أسوان على ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمعلمي التعليم الفني، على تقديم جلسات التوجيه، والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال.
وقال السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطوير منظومة التعليم الفني بمختلف المجالات، بهدف تأهيل خريجي التعليم الفني بالمهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار الفيومي إلى أن مدة البرنامج التدريبي 4 أيام، وتم تقسيم المستهدفين على مجموعتين، المجموعة الأولى تم تدريبها في قاعة مدرسة التجارة المتقدمة، بينما تم تدريب المجموعة الثانية في قاعة وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بديوان المديرية.
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