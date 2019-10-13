سانا: الجيش السوري يرسل قوات للتصدي للعدوان التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، أن الجيش السوري أرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة العدوان التركي، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكان العدوان التركي على شمال سوريا، أدى إلى مقتل وإصابة المدنيين، فضلًا عن نزوح المواطنين، فيما أدانت القوى العربية والدولية ذلك العدوان.