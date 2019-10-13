بالصور- صحة أسوان تنظم لقاء جماهيري للتعرف على مشكلات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الأحد، أولى اللقاءات الجماهيرية بهدف الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين.

وقال الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن اللقاء يأتي ضمن الجهود المبذولة لزيادة التواصل مع المواطنين، والتعرف على كافة المشكلات والمطالب التي تخص القطاع الصحي على مستوى المحافظة.

وأكد حنفي أن اللقاء سينظم أسبوعيًا كل يوم أحد في تمام 12 ظهرًا، في مقر ديوان عام مديرية الشئون الصحية بمدينة أسوان.