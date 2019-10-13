المرصد السوري: مقتل 26 مدنيًا جراء القصف التركي لسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 26 مدنيًا في قصف وإطلاق نار شنتهما القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في اليوم الخامس للهجوم ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد أفاد في وقت
وبدأت تركيا عدوانها على سوريا الأربعاء الماضي بعد يومين من سحب واشنطن مجموعة محدودة من جنودها من نقاط حدودية في شمال شرق سوريا، ودفع الهجوم التركي منذ الأربعاء 130 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت بأن الهجوم قد يدفع 400 ألف شخص للفرار.
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