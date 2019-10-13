رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى رسالة من رئيس إريتريا

تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، رسالة من رئيس إريتريا أسياسي افورقي، سلمها له المستشار الخاص بالرئيس الإرتيري يماني قبراب، تناولت العلاقات بين البلدين وضرورة الدفع بهاإلى آفاق أرحب.
وقالت وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله، إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تمتدراستها أثناء زيارة الرئيس الإريتري إلى الخرطوم مؤخرا، لدراستها والتوصل بشأنها إلى اتفاق.
وأوضحت أن لقاء للخبراء سيتم عقده قريبا، للنظر في الاتفاقيات حول تلك المشروعات وتوقيعها؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، مشددة على حرص السودان على بناء علاقات جيدة مع إريتريا وكل دول الجوار.
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