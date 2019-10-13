إغلاق مراكز الاقتراع بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل

القروي.ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، فيما بلغت نسبة الاقبال على التصويت حتى عصر اليوم 2ر39 % بالداخل و8ر19 % بالدوائر الإنتخابية في الخارج.وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.