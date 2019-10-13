البرهان يشيد بالعلاقات السودانية الجزائرية

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، بالدور الكبير الذي تقوم به الجزائر للدفع بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وذكر مجلس السيادة في السودان - في بيان اليوم الأحد أن البرهان التقى اليوم سفير الجزائر بالخرطوم منور ربيعي، وذلك لتوديعه بعد
وأكد السفير الجزائري - في تصريحات صحفية - عمق العلاقات بين البلدين وحرص بلاده على الوقوف مع الشعب السوداني.. متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للسودانيين وثورتهم.
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