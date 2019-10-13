قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة للعمل مع أي إدارة أمريكية على المستوى الذي يريده الشركاء الأمريكيون.
وأضاف بوتين إنه على الرغم من أن تصريحات دونالد ترامب الانتخابية حول الحاجة إلى تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن لم تنفذ، فإن الكرملين يتعامل مع هذا بالتفاهم.
وتابع لكن لسنا في شكوى ، لأننا نرى ما يحدث في الحياة السياسية الداخلية للولايات المتحدة. والأجندة السياسية الداخلية لا تسمح للرئيس الحالي باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية بشكل جذري".
كما قال بوتين إنه لا يقرأ رسائل تويتر ، بمافي ذلك حساب ترامب، مضيفًا:" ليس لدي أي حساب على موقع Twitter ، وأنا لا أتبع هذا، لكن بالطبع ، من وقت لآخر ، يقوم موظفو بإبلاغي برأي رئيس الولايات المتحدة حول بعض الموضوعات، لكنني لا أقرأ أي شيء".
وكان الرئيس الروسي أجرى مقابلة مع القنوات التلفزيونية العربية قبل زيارته إلى المملكة العربية السعودية غدًا الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: لا أملك حساب تويتر ولا أتابع تغريدات ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.