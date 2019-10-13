بوتين: روسيا تطورعلاقاتها بالعالم العربي بوتيرة أسرع

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين إن روسيا لا تقيم صداقات مع شخص ضد شخص ما: فهي تطور علاقات ثنائية ، لكنها لا تخلق تحالفات للقتال.

وأضاف بوتين أن روسيا ستطور العلاقات

مع العالم العربي بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة .

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وتابع أن موسكو "طورت شراكة حارة غير مسبوقة وحتى علاقات ودية" مع المملكة العربية

السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ويعود هذا التقليد إلى الاتحاد السوفيتي ، الذي كان له علاقات جيدة مع العالم العربي بأسره.

وأجرى الرئيس الروسي مقابلة مع القنوات التلفزيونية العربية قبل زيارته إلى المملكة العربية السعودية المفترض القيام بها يوم 14 أكتوبر.