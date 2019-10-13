مصر تعزي أسر ضحايا إعصار "هاجيبيس" في اليابان

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي في ضحايا إعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عددًا من المناطق في اليابان مؤخرا؛ مما أسفر

عن مصرع وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأحد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين، موضحة ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.