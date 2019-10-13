الجيش السوري في طريقه إلى الشمال لمواجهة "العدوان التركي"

بدأت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد، بالتحرك باتجاه شمال البلاد "لمواجهة العدوان التركي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في اليوم الرابع من هجوم أنقرة وفصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد.
ولم تورد الوكالة الرسمية أي تفاصيل إضافية وما إذا كان هذا التحرك يأتي في إطار اتفاق مع الأكراد، في وقت قال مسؤول كردي لوكالة فرانس برس أن هناك "مفاوضات" بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.
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