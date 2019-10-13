البنتاجون يتعهد بالتعاون في التحقيق لعزل ترامب

تعهد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد أن يتعاون البنتاجون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونجرس لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

واوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديموقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا.

وقال إسبر في مقابلة على قناة "سي بس اس" "سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونجرس".

ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الأبيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبراً إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.

واستخدم ترامب تويتر لشنّ هجوم على التحقيق متحدثاً عن نظرية مؤامرة من جانب "دولة عميقة" تحاول إطاحته.

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وأرسل النواب الديموقراطيون، الاثنين الماضي، مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاجون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا.

ويسعى رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب الذين يقودون التحقيق إلى معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لالحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الأوفر حظاً لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على أن يكون ذلك شرطاً لتلقي المساعدات العسكرية.

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وأبلغ إسبر محطة "فوكس نيوز" اليوم الأحد أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الإطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء.

وقال "للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضاً. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دوراً في هذا".