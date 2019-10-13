إصابة 9 أشخاص في قصف بالهاون في محيط مطار مقديشو

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على ما أفادت مصادر في الشرطة الصومالية والأمم المتحدة.

وقال ضابط الشرطة محمد حسن إنّ "دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار".

وفيما لم تقدم الشرطة تفاصيل عن الضحايا، قال مصدر في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه إنّ تسعة أشخاص أصيبوا، لكن أحداً منهم ليس في حال خطرة.

وأوضح المصدر أنّ الجرحى هم ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة.

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وأكّد الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، في بيان، أن الهجوم أسفر عن إصابة أشخاص عديدين بدون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

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وقال "لا مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة البشعة، والأمم المتحدة لا تزال مصمِّمة على دعم الصومال في طريقها إلى السلام".

وقال شهود في بعثة الاتحاد الأفريقي إنّ الهجوم أثار هلعاً في القاعدة العسكرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن "حركة الشباب" الإرهابية نفّذت هجمات مماثلة في الماضي في محيط المطار.

وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.