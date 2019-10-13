كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الفرنسية: اجتماع طارئ لمجلس الدفاع لبحث العدوان التركي على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الفرنسية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع لبحث العدوان التركي على سوريا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكالة الأنباء السورية، كانت أعلنت، أن قوات الجيش السوري تبدأ بالتحرك اتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

