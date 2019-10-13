كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قوات الجيش السوري تبدأ بالتحرك لمواجهة العدوان التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الأحد، إن قوات الجيش السوري تبدأ بالتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها .
وقالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنها دمّرت 4 دبابات تركية على حدود تل أبيض، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.
وأعلن المرصد السوري، أمس السبت، عن مقتل 74 شخصًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنها دمّرت 4 دبابات تركية على حدود تل أبيض، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.