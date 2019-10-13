كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصص بالشأن التركي: المجتمع الدولي يتعامل مع "أردوغان" بموقف النعامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة عبد العزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن ا لمعارضة التركية ترفض بشكل قاطع وحاسم ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد سوريا، موضحًا أن العلاقات مع معظم الدول العربية تسوء جدًا مع تركيا، وهذا الأمر يقلق المعارضة التركية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن صوت المعارضة التركية واضح وقوي جدًا، فهي تتحدث بما يتحدث به الدول العربية بقسوة أكثر، مشددًا على أن المعارضة التركية لا تملك سوى إبراز خطايا أردوغان لعل وعسي أن يتحرك الشارع التركي إلى جانب المعارضة، وهذا لن يحدث إلا حال وجود استحقاقات انتخابية مثلما حدث في انتخابات البلدية الأخيرة.

وتابع المتخصص في الشأن التركي، أن المجتمع الدولي موقفه غير واضح، وهناك توافق شديد مع أردوغان، وأردوغان يستغل هذه الفرصة، ويحتاج لمتسع من الوقت فقط لتنفيذ مخططه الذي يتمثل في احتلال شمال سوريا، وتشكيل منطقة جديدة بها تابعة لتركيا، مشددًا على أن هذا المخطط يتطلع له أردوغان منذ فترة طويلة، مشددًا على أن أردوغان قام بتتريك عفرين بالكامل، وجميع المفردات هناك يحاول أن يجعلها تركيا تمامًا، منوهًا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع مخطط أردوغان بمنطق النعامة وهذا أمر خطير، موضحًا أن سوريا في مأزق حقيقي، وأردوغان يريد أن يقيم في سوريا بشكل دائم.

