الطالبي العلمي: خرجت من الوزارة بعدما تركت سياسة عمومية للشباب اعترف بها غوتيريس

خرج رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأحد، للحديث بافتخار عن تجربته في حمل حقيبة وزارة الشباب والرياضة، في حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يغادرها، الأسبوع الجاري، خلال التعديل الحكومي.

وقال الطالبي العلمي، في حديثه، اليوم الأحد، خلال مؤتمر لشبيبة حزبه في فراكفورت الألمانية، إنه خرج من الوزارة، تاركا وراءه سياسة عمومية للشباب، وقال “خرجت من وزارة الشباب والرياضة، وتركت سياسة عمومية خاصة بالشباب، اعترف بها غوتيريس، وأخذت مني ثلاث سنوات من العمل”.

العلمي، الذي تحدث، اليوم، لأول مرة منذ خروجه من الحكومة، دافع عن حصيلة عمل وزراء حزبه في “القطاعات الإنتاجية” مقابل هجومه على نظرائهم الآخرين في “القطاعات الاجتماعية”، وهي قطاعات الصحة، والتعليم، والتشغيل.

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واعتبر العلمي أن “القطاعات الانتاجية” ظهر فيها الأثر، مضيفا “ولكن في القطاعات الاجتماعية لا نرى الأثر”، مشيرا إلى أن وزراء حزبه يشتغلون بشكل “علمي” للوصول إلى ما وصلوا إليه.

ولم يفوت العلمي الفرصة لمهاجمة حزب العدالة والتنمية، وقال إن المغاربة لما صوتوا في انتخابات 2016، لم يصوتوا لحزب سياسي، ولا لتوجه سياسي معين، مفسرا صعود حزب العدالة والتنمية بالضعف، الذي كان يعانيه حزبه، مضيفا “كنا ضعاف وماكانش فيدينا فهاداك الوقت، ولكن المعركة في 2021 غادي تكون وحدة أخرى”.