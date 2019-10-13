مباراة ودية.. الأرجنتين تهزم الإكوادور بستة أهداف لواحد

تغلب المنتخب الأرجنتيني، اليوم الأحد، على نظيره الإكوادوري، بستة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين على أرضية ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو” بمدينة إلتشي، الإسبانية.

وأنهى منتخب “التانغو”، الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من لوكاس نيكولاس ألاريو بعد مرور 20 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يضاعف جون إسبينوزا النتيجة بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 27، في حين أحرز ليناردو باريديس، الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 32.

وتمكن المنتخب الإكوادوري في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 49 من توقيع هدف حفظ ماء الوجه عن طريق اللاعب أنخيل مينا، قبل أن يحرز جيرمان بيزيلا الهدف الرابع للأرجنتين، ثم هدفا خامسا بواسطة نيكولاس دومينغويز، في حين اختتم لوكاس أوكامبوس السداسية عند الدقيقة 86.