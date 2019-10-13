مغنية مغربية: أتعرض للمساومة بجسدي مقابل الشهرة.. سئمت!

كشفت المغنية المغربية الشابة، سكينة شيكاوي، خريجة برنامج ستار أكاديمي، أخيرا، تعرضها للتحرش الجنسي داخل المجال الفني، ومساومات مقابل منحها الشهرة.

وادعت شيكاوي في تدوينة نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تعرضها للتحرش، عبر التعبير عن تدمرها من الممارسات، التي تشهدها الساحة الفنية، وقالت: “سئمت، ففي كل مرة أريد العمل أجد الناس ترغب في استغلالي. لماذا أصبح المجال متسخا إلى هذه الدرجة.. إذ كنتم تظنون أنكم ستساومونني بجسدي لمنحي الشهرة، فأنا لا أرغب في هذه الشهرة”.

وأضافت خريحة ستار أكاديمي: “وصلت لدرجة كل البيبان تسدوا فوجهي حيث ماكنبغيش نبيع راسي واش هادشي لي كنستاهل حيث اختاريت هذا المجال.. الناس لي ثاقوا فيا سمحو ليا”.

وغابت الفنانة سكينة شيكاوي، منذ فترة طويلة، قبل أن تعلن، أخيرا، عزمها العودة إلى الساحة، وتغيير اسمها الفني إلى ريماس المغربية.