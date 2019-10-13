فاز على الألماني زفيريف.. ميدفيديف يتوج ببطولة شنغهاي لأساتذة التنس

تمكن لاعب كرة المضرب الروسي، دانييل ميدفيديف من إحراز لقب بطولة شنغهاي لأساتذة التنس، بعدما تغلب اليوم الأحد، في المباراة النهائية على الألماني ألكسندر زفيريف.

وأنهى ميدفيديف النهائي متفوقا بمجموعتين دون رد،. حيت فاز بالمجموعة الأولى بواقع 6_4، وحسم الثانية 6_1، ليحرز بذلك لقبه الثاني في بطولات الأساتذة، بعد تتويجه الأول ببطولة سينسيناتي، غشت الماضي.

ويعد لقب اليوم، التتويج الرابع للاعب الروسي هذا الموسم، معادلا بذلك الثلاثي نوفاك ديوكوفيتش، ورافائيل نادال، ودومينيك ثيم، كأكثر اللاعبين إحرازا للألقاب في الموسم الحالي.

وسيتخطى ميدفيديف، بتتويج ببطولة شنغهاي، النجم السويسري روجر فيدرر، في الترتيب العالمي لمحترفي التنس، حيث سيصل اللاعب الروسي للرتبة الثالثة.