أحمد شوقي يتغنى برجال الأمن في عمله الجديد.. موسيقيون بلباس الشرطة في الكليب – فيديو

أهدى الفنان أحمد شوقي أغنيته الجديدة، بعنوان “على ودك يا بلادنا”، للمديرية العامة للأمن الوطني، وشارك معه في الكليب موسيقيون يرتدون أزياء الشرطة.
وأشار شوقي في بداية كليبه، الذي أصدره، أول أمس الجمعة، إلى أن: “هذا العمل مهدى إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وعلى رأسها المدير العام للأمن الوطني، وكافة نساء ورجال الأمن الوطني”.
وتعاون مع شوقي في عمله الجديد كاتب الكلمات، محمد المغربي، والملحن مهدي موزيين، والموزع عزيز الأشهب.
وتغنى شوقي في أغنيته بدور رجال الأمن في توفير الأمن، والتضحيات، التي يقدمونها من أجل تأدية مهامهم، واستعان في الكليب بلقطات من تظاهرة الأبواب المفتوحة، التي أقيمت، أخيرا، في مدينة طنجة، وكان من بين ضيوفها المشاهير.
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