فاجعة.. اصطدام سيارة لنقل العمال و”تراكتور” يتسبب في إصابة 18 شخصا

استفاقت مدينة جرسيف، صباح اليوم الأحد، على وقع حادثة سير خطيرة في الطريق الوطنية رقم 15، الرابطة بين مدينة كرسيف، وجماعة صاكة بعد اصطدام سيارة لنقل العمال، وجرار، مخلفة أزيد من 20 جريحا.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن حادث السير الخطير، ﺧﻠﻒ عدة إصابات، أزيد من 20 مصابا، بعضهم حالتهم خطيرة، بعد اصطدام ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺟﺮﺍﺭ في الطريق، الرابطة بين جرسيف، والصاكة.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎﺭ لمختلف السلطات، وعناصر الوقاية المدنية، حيث ﻻ يزال نقل ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ نحو ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ في ﺠﺮﺳﻴﻒ، ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ مستمرا إلى ﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ.

يذكر أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا حول ظروف وأسباب الحادث.