صحيفة إسبانية شهيرة: ريال مدريد يرغب في ضم زياش يناير المقبل ومستعد لدفع 60 مليون يورو

بات النجم المغربي، حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، يتصدر عناوين الصحف الإسبانية الكبيرة، بعد أن أصبح واحدا من الأهداف الأساسية لفريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة ” سبورت” الإسبانية الشهيرة، اليوم الأحد، فإن النجم المغربي يتصدر أولويات الفريق الملكي، من أجل تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستقام شهر يناير القادم، إلى جانب أسماء متألقة أخرى.

وحسب نفس المصدر، فإن فريق زين الدين زيدان، يرغب في تعزيز خطه الأمامي، ويعتبر النجم المغربي واحد من الحلول المثالية، خاصة بعد أن تطور مستواه بشكل مثالي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجادته اللعب كصانع ألعاب أو على الأطراف، مشددة على أن النادي مستعد لدفع 60 مليون يورو.

واستعراضت الصحيفة إحصائيات زياش المذهلة، منذ العام الماضي، سواء الحصيلة التهديفية أو تلك المتعلقة بالتمريرات الحاسمة، والتي قاد بواسطتها فريقه للتألق في دوري أبطال أوروبا، والتتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين، الموسم الماضي.

وبالإضافة إلى حكيم زياش، فإن الفريق الملكي يرغب في التعاقد أيضا مع كل من الهولندي فان دير بيك، نجم أجاكس، والدنماركي كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، واللاعب السابق للأجاكس أيضا.