بدعوة مصرية: وفد من حركة "الجهاد" يصل إلى القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، مساء اليوم، الأحد، وفد من حركة الجهاد الإسلامي، للقاء مسؤولين مصريين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر من الحركة مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "الوفد يترأسه الأمين العام للحركة زياد النخالة، على أن يتبعه وفد آخر من قيادة الحركة في غزة فيما بعد"، دون تحديد.

وأضاف أن الزيارة تهدف للقاء مسؤولين مصريين، لـ"بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين وأوضاع القضية الفلسطينية". ولفت إلى أن اللقاء سيبحث التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة، داوود شهاب أن النخالة وصل إلى القاهرة بدعوة من المسؤولين المصريين وأشار شهاب إلى أنه من المقرر أن يصل باقي أعضاء الوفد القادمين من غزة في وقت لاحق.

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وأوضح أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تأتي من أجل التباحث مع المسؤولين المصريين حول مستجدات الوضع الفلسطيني وترسيخ العلاقات مع مصر.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية لتفاهمات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نهاية العام الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية قرب السياج الحدودي الفاصل عن مناطق الـ48.