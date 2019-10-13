رقم قياسي لعدد الميداليات ببطولة العالم للجمباز للأميركيّة بايلز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فازت الأميركية سيمون بايلز، بالميدالية الذهبية لمسابقتي عارضة التوازن، والحركات الأرضية، في بطولة العالم للجمباز المقامة في مدينة شتوتغارت الألمانية، لتحطم بذلك الرقم القياسي بعدد الميداليات المحرزة في البطولة، بحصولها على الميدالية الخامسة والعشرين بينها 19 ذهبية، لتُحطّم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة البيلاروسي، فيتالي شيربو في تسعينيات القرن الماضي، وذلك قبل تسعة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وحصلت بايلز في مسابقة عارضة التوازن، على 15,066 نقطة، متقدمة على الصينيتين ليو تينغتينغ 14,433 نقطة، ولي شيجيا 14,300 نقطة، أما في مسابقة الحركات الأرضية، حصلت بايلز على 14,833 نقطة متقدمة على مواطنتيها سونيسا لي 14,200 نقطة وجايد كاري 14,200 نقطة.

بيلز في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت، ألمانيا، الأحد (أ ب)

وأصبح رصيد البطلة الأولمبية يحتوي الآن على 19 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات ومثلها برونزية، علماً أنها تملك أيضا، أربع ميداليات ذهبية أولمبية.

وأصبحت بايلز، الخميس الماضي، أول لاعبة تحرز ذهبية المسابقة العامة خمس مرات في بطولة العالم. وحده الياباني كوهي أوتشيمورا، أحرز 6 ذهبيات عالمية لدى الرجال.

وكانت النقطة السوداء في مشاركة بايلز في شتوتغارت هو حلولها خامسة في مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.