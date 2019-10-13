فوز بلجيكيّ ثامن تواليا للمرة الأولى بتصفيات كأس أمم أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق المنتخب البلجيكي، ثالث مونديال روسيا 2018، ثمانية انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على مضيفه الكازاخستاني 2 مقابل صفر، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، ليتفوّق بذلك على الانتصارات السبعة المتتالية التي حققها المنتخب ثلاث مرات في تاريخه، بين عامي 1979 و1980، وفي 2014 و2018، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وعزز فريق فريق المدرب الإسباني، روبرتو مارتينيز، صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 24 نقطة من ثماني مباريات، وبفارق 6 نقاط عن روسيا الثانية التي ستضمن البطاقة الثانية إلى النهائيات في حال عودتها من قبرص بتعادل أو فوز في وقت لاحق، اليوم؛ كونها تتقدم على مضيفتها الثالثة بفارق 8 نقاط، فيما تحتل كازاخستان المركز الرابع بسبع نقاط وخارج دائرة المنافسة على التأهل.

ودخل فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز لقاء أستانا وهو ضامن لبطاقته إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة، بعد فوزه الساحق، يوم الخميس الماضي، على سان مارينو 9 مقابل صفر، إلا أن ذلك لم يخفف من اندفاعه ونجح اليوم في الوصول إلى انتصاره الثامن من أصل ثماني مباريات في هذه المجموعة.

كما حافظ المنتخب البلجيكي التي تعود هزيمته الأخيرة إلى الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية على يد سويسرا 2-5 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ما سمح للأخيرة بخطف بطاقة المربع الذهبي على حساب إدين هازارد ورفاقه، على نظافة شباكه للمباراة السابعة تواليا، وهو إنجاز لم يسبق له أن حققه سابقا.

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وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ميتشي باتشوايي في الدقيقة 21 حين وصلته الكرة بتمريرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى عبر دينيس برايت، فتابعها بيسراه في شباك الحارس دميترو نيبوغودوف.

وحسم رجال مارتينيز النقاط الثلاث بهدف ثان، في بداية الشوط الثاني، سجله توما مونييه، الذي وصلته الكرة بتمريرة طويلة رائعة من القائد هازارد، فسيطر عليها في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ثم سددها أرضية في الشباك بالدقيقة الـ54.

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، لتحافظ بلجيكا التي نالت شرف أن تكون أول المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات القارية، على سجلها المثالي مع بقاء مباراتين لها في التصفيات في روسيا وضد قبرص على أرضها في 16 و19 الشهر المقبل.