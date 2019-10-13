شكرا لقرائتكم خبر عن هروب مئات الدواعش من سجون قوات "قسد" والان مع التفاصيل
بعد هروب عدد من سجناء داعش من السجن شديد التحصين الواقع في عين عيسى شمالي سوريا مستغلين العدوان التركي على المنطقة، بدأت الشكوك تلتف حول تحذيرات القوى الدولية من عودة الدواعش إلى سوريا والتي باتت واقعًا.
ونظم عناصر تنظيم داعش المحتجزون في سجن عين عيسى بريف الرقة الشمالي عصيانًا، خلص إلى إحراق السجن، فيما فرّ بعضهم مستغلين القصف التركي للمنطقة.
ويقع السجن في مدينة عين عيسى وبُني خصيصًا لتوقيف مقاتلي داعش الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الكردية خلال مختلف الفترات في الحملات ضد التنظيم الإرهابي بشمال وشرق سوريا، حيث يقبع في السجن المذكور المئات من مسلحي التنظيم.
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