شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بقصف في محيط مطار مقديشو والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الصومالية المحلية، اليوم الأحد، إصابة 9أشخاص إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو، بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي،وقال ضابط الشرطة محمد حسن، إن "دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار".

وفيما لم تقدم الشرطة تفاصيل عن الضحايا، قال مصدر في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه، إن "9 أشخاص أصيبوا لكن أحداً منهم ليس في حال خطرة".

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وأوضح المصدر، أن الجرحى هم ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (اميسوم)، وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة و4 متعاقدين مع الأمم المتحدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية المسلحة نفذت هجمات مماثلة في الماضي في محيط المطار.

وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.