شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. مشايخ الحجرية يطالبون بطرد مليشيات حزب الإصلاح من التربة والان مع التفاصيل

دعا مشايخ مناطق الحجرية بمحافظة تعز، قوات اللواء 35 مدرع تحمل مسؤولياته في تأمين مسرح عملياته وطرد مليشيات حزب الإصلاح.

Advertisements

وحذروا في بيان لهم مليشيات حزب الإصلاح التي قامت بانتهاكات وجرائم بحق الأهالي هناك من المساس بأمن المنطقة بعد انتشار كثيف لمسلحيها في مدينة التربة ومناطق أخرى من مديرية الشمايتين.

واستعرض البيان جملة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات حزب الإصلاح بحق الأهالي، بينها عزل مدير أمن مديرية الشمايتين، وطرد الطاقم الأمني العامل في المديرية من قبل حملة تابعة لمليشيات الإصلاح، وانتشار كثيف لعشرات المسلحين الملثمين، وتصاعد عمليات السطو المسلح، وأخيراً استهداف منزل المحافظ نبيل شمسان وقتل اثنين من أفراد حراسته.