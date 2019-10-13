شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين والان مع التفاصيل

نشر مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الاثنين الموافق 14 اكتوبر 2019م. كالتالي: رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1315 ظهرا. الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 مساء . رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. Advertisements رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :506. خط الرحله : عدن- جده الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 1830 مساء . رقم 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1930 مساء. (توقيت جده) الوصول: 2130 مساء. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 2230 مساء. الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 15 اكتوبر 2019م..

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